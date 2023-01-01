События
11 августа
18:30
Лекции и мастер-классы
Лекции и мастер-классыОнлайн презентация программы «Анимация» и ответы на вопросы
13 августа
14:30
Выставки студентов и выпускников
Выставки студентов и выпускниковОткрытая защита выпускных работ интенсива «Художник по раскадровке»
13 августа
22:30
14 августа
18:30
15 августа
18:30
Лекции и мастер-классы
Лекции и мастер-классыОнлайн презентация программы «Киноактер» и ответы на вопросы
15 августа
19:00
17 августа
19:00
Лекции и мастер-классы
Лекции и мастер-классыSet extension в кино: что важно знать о создании цифровых декораций.
22 августа
19:00
23 августа
19:00
Лекции и мастер-классы
Лекции и мастер-классы«Да кому нужен этот ваш спорт?» – паблик-ток о спортивном доке с Софьей Шевелёвой
03 сентября
12:00
Дни открытых дверей
Дни открытых дверейДень открытых дверей Московской школы кино
Прошедшие события
08 августа
18:30
Лекции и мастер-классы
Лекции и мастер-классыОнлайн презентация программы «Сценарное мастерство» и ответы на вопросы
03 августа
19:00
Лекции и мастер-классы
Лекции и мастер-классыПаблик-ток с «Союзмультфильмом» — об анимации сегодня
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«Да кому нужен этот ваш спорт?» – паблик-ток о спортивном доке с Софьей Шевелёвой
23 августа
19:00
Вход по регистрации
МОСКОВСКАЯ ШКОЛА КИНО, ЦЕНТР ДИЗАЙНА ARTPLAY, НИЖНЯЯ СЫРОМЯТНИЧЕСКАЯ УЛ., 10, СТР. 2, 5 ЭТАЖ, АУДИТОРИЯ 5.01
Количество мест: 100
23 августа в 19.00 Московская школа кино и United.sports.ru проведут паблик-ток о спортивной документалистике.
Исполнительный продюсер United.sports.ru Софья Шевелёва («Евро-2008: лучшее лето нашей жизни», «Мы – Спартак!», «Здесь был Палыч», «Один на один») вместе со зрителями обсудит:
Исполнительный продюсер United.sports.ru Софья Шевелёва («Евро-2008: лучшее лето нашей жизни», «Мы – Спартак!», «Здесь был Палыч», «Один на один») вместе со зрителями обсудит:
- Как устроена современная спортивная документалистика?
- Чем спортивный док отличается от проектов на другие темы?
- Почему мы не будем снимать российский The Last Dance и Sunderland 'Til I Die?
- Как в съемках документальных проектов о спорте помогает AI?
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